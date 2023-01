Giustizia: Ronzulli (FI), supporto a Nordio per riforma seria ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia “vuole una vera riforma della giustizia, seria ed efficace. Per questo daremo il nostro supporto al ministro Nordio”. Lo scrive sui social il presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, pubblicando una sua intervista a Sky tg 24. “Vogliamo una giustizia giusta e non abbiamo mai messo in discussione le intercettazioni per mafia o terrorismo”, prosegue. “Ma basta abusare di questo strumento, che spesso ha rovinato la vita sociale e politica di molte persone che non hanno nulla a che fare con le indagini”, conclude. (Rin)