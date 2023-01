Pnrr: Bonaccini, Meloni ci convochi, insieme riapriamo cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’attuazione del Pnrr, “Meloni convochi sindacati, associazione d’imprese, regioni e comuni e decidiamo insieme come rivedere i prezzi e far ripartire i cantieri”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito democratico, ospite di “Mezz’ora in più”, su Rai Tre. “In questo senso – ha aggiunto – sono pronto a far partire un’interlocuzione con il governo”. “Con i 230 miliardi del Pnrr e i 60 miliardi dei fondi settennali – ha sottolineato – possiamo portare avanti le due transizioni dei prossimi anni: quella ecologica e quella digitale". "Se il governo priva a cambiarlo, rischiamo di perdere quest’occasione”, ha concluso. (Rin)