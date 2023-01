Spagna: Feijoo (Pp), la "piazza" ha abbandonato Sanchez, lasci la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “piazza” in Spagna ha abbandonato il presidente del governo Pedro Sanchez. Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Núnez Feijóo, alla cerimonia di presentazione dei candidati del Pp alle elezioni provinciali svoltasi a Madrid. La massiccia manifestazione che si è tenuta ieri a Madrid è stata una “rivelazione” dei cittadini ai popolari e una richiesta di un “cambio” al governo della Spagna, ha detto Feijoo. "Quando un politico può uscire solo per strada piuttosto che circondato da un gruppo di militanti, deve rendersi conto che non ha più contatto con il Paese”, ha detto il leader popolare. “Quando al mattino ti rendi conto che non capisci cosa sta succedendo nel tuo Paese, è tempo di abbandonare la politica", ha proclamato Feijoo. (Spm)