Israele: premier Netanyahu licenzia il ministro dell’Interno e della Salute Deri

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha licenziato, oggi, il ministro dell'Interno e della Salute, Aryeh Deri, dai suoi incarichi di gabinetto conformandosi alla sentenza della Corte suprema emessa lo scorso 18 gennaio che invalida la nomina del leader del partito religioso Shas alla guida di un dicastero. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui Deri potrebbe continuare ad essere membro della Knesset, il parlamento israeliano, e a mantenere il titolo di vicepremier, ma non è chiaro se ciò gli consentirà di prendere parte alle riunioni del governo in qualità di osservatore. “Avevo deciso di nominarti vice primo ministro e ministro dell'Interno e della Salute con il beneplacito della maggioranza dei membri della Knesset perché ti considero un'ancora di esperienza, intelligenza e responsabilità, elementi importanti per lo Stato di Israele soprattutto in questo momento", ha scritto Netanyahu in una lettera indirizzata a Deri letta durante la riunione di oggi. “Nonostante ciò, il 18 gennaio 2023, l'Alta corte di giustizia ha deciso che ho l'obbligo di estrometterti dai tuoi incarichi. Questa spiacevole decisione ignora la volontà del popolo e intendo cercare qualsiasi modo legale per consentirti di continuare a contribuire allo Stato di Israele con le tue vaste esperienze e capacità”, ha continuato il premier. “Sono costretto con il cuore pesante, con grande dolore e con sentimenti estremamente difficili, a licenziarti dal ruolo di ministro nel governo", ha concluso Netanyahu. (segue) (Res)