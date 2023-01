Ucraina: Cuperlo, Europa deve assumere iniziativa in sintonia con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se la Russia smette di combattere finisce la guerra, se l’Ucraina smette di combattere finisce l’Ucraina”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito democratico, ospite di “Mezz’ora in più”, su Rai Tre. “L’Europa – ha proseguito – deve assumere un’iniziativa e deve spingere per una sintonia, un asse con l’amministrazione americana, che sta dialogando con i vertici di Russia e Cina”. “Solo in questo modo – ha concluso – ci potrà essere uno spiraglio per una trattativa e una tregua”. (Rin)