Balneari: Bonelli (Avs), su concessioni governo indeciso e diviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza sta tentando in tutti i modi di fermare la riforma del demanio marittimo dove si concentrano privilegi e si è consumata una perdita di denaro pubblico a favore di pochi con una cementificazione e privatizzazione delle spiagge italiane". Cosí in una nota il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che aggiunge: "GiorgiaMeloni, a tre mesi esatti dalla nascita del suo governo, non ha ancora concesso la delega a nessun ministero, un chiaro segno di un governo indeciso e diviso" (Rin)