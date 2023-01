Regno Unito: National Grid, attivare tre impianti a carbone in caso di possibili emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore britannico National Grid ha chiesto di attivare tre impianti a carbone nel caso in cui fosse necessario il loro utilizzo durante il periodo invernale. In una nota, pubblicata sul profilo Twitter, National Grid ha specificato che "questa notifica non è una conferma che queste unità verranno utilizzate lunedì, ma che saranno disponibili per l'Operatore del sistema elettrico (Eso), se necessario". I generatori a carbone sono stati messi in fase di stallo l'ultima volta a dicembre, quando le temperature sono scese e la domanda di energia è aumentata, ma in quell'occasione non sono stati necessari.(Rel)