Ucraina: Schlein, bene sostegno a popolazione, ma contraria a corsa riarmo Ue

- Sul fronte del conflitto russo-ucraino, “è mancato uno sforzo diplomatico dell'Unione europea per il cessate il fuoco” ed è necessario per questo che l'Ue trovi “una voce sola e forte”. Lo ha detto Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico, ospite di “Mezz’ora in più”, su Rai Tre. “Credo sia stato giusto sostenere la resistenza ucraina per la sproporzione di forze in campo”, ha proseguito. “Tema diverso è la corsa al riarmo europea, che mi trova contraria”, ha concluso. (Rin)