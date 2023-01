Roma: manifestazione per tutela lago ex Snia, Bergamo (Demos) "è monumento naturale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la manifestazione "Abbracciamo il monumento naturale", per la tutela del lago ex Snia a Roma. "Il lago dell'ex Snia è un luogo di rinaturalizzazione della città. È necessario completare il percorso intrapreso da Comune e Regione insieme perché venga tutelato come monumento naturale", afferma in una nota il candidato di Demos al Consiglio regionale del Lazio, Luca Bergamo. La mobilitazione chiede che l'intera area del lago ex Snia sia riconosciuta come monumento naturale: "L'iter si è arrestato con la fine della consiliatura regionale - prosegue Bergamo -, ma è indispensabile che venga ultimato, restituendo alla città questo luogo di convivenza civile e di bellezza. È importante che accada presto, e certamente non accadrà se ci sarà una maggioranza di destra alla Regione". (Rer)