Scuola: Valditara, quando studente spara a insegnante non ci sono se o ma

- "Quando uno studente spara ad un insegnante non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto sempre e comunque". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, riferendosi alle parole di Luciana Littizzetto, comica e conduttrice televisiva, secondo cui “se il professore riesce a essere empatico, non gli sparano con la pistola ad aria compressa”. Il riferimento è alla vicenda di una professoressa colpita in classe da dei pallini partiti da una pistola ad aria compressa. (Rin)