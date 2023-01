Argentina-Brasile: l’annuncio di Fernandez e Lula, “rilanceremo l’alleanza strategica bilaterale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i “molteplici ambiti” in cui intensificare la cooperazione vengono citati la lotta alla fame e alla povertà, la sanità, l’istruzione, lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico e la riduzione delle disuguaglianze. Inoltre, il “consolidamento della pace e della democrazia” viene indicato come un obiettivo comune fondamentale. “Vogliamo la democrazia per sempre. Mai più dittatura”, scrivono Fernandez e Lula, condannando “tutte le forme di estremismo antidemocratico e di violenza politica”. Per i due capi di governo particolare attenzione dovrà essere riservata alla “reindustrializzazione” dei due Paesi, alla creazione di posti di lavoro di qualità e agli investimenti nell’innovazione. L’integrazione tra le filiere produttive argentine e brasiliane, coinvolgendo il “dinamico settore privato”, potrà aiutare a “mitigare gli shock esterni”. (segue) (Abu)