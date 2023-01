Argentina-Brasile: l’annuncio di Fernandez e Lula, “rilanceremo l’alleanza strategica bilaterale” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo che il Mercosur sia una piattaforma per la nostra effettiva integrazione nel mondo”, proseguono Fernandez e Lula riferendosi al mercato comune dell’America meridionale. “Intendiamo abbattere le barriere ai nostri scambi, semplificare e modernizzare le regole e incoraggiare l’uso delle valute locali. Abbiamo anche deciso di portare avanti le discussioni su una valuta sudamericana comune”, annunciano. Sottolineando l’essenziale ruolo dei loro Paesi per l’integrazione regionale, i due leader si impegnano a collaborare per “salvare e aggiornare” l’Unione delle nazioni sudamericane (Unasur) e, più in generale, a contribuire alla pace e allo sviluppo su scala globale. I due presidenti evidenziano l’ampia convergenza sull’agenda multilaterale, in un sistema che soffre per un “vuoto di leadership per il cambiamento”, al quale esortano le Nazioni Unite, il G20 e altre organizzazioni come l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale. (Abu)