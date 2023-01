Ucraina: Graziano (Fincantieri), una guerra si risolve più facilmente quando dura poco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una guerra è più facile da risolvere quando dura poco. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Il momento critico in Ucraina è iniziato il 24 febbraio dell’anno scorso e tutti forse speravano in una soluzione più rapida del conflitto, vista anche la resistenza dell’Ucraina. L’Ue aveva reagito in modo compatto, la Nato aveva risposto e la Russia ha mostrato le sue debolezze”, ha detto Graziano. “Ora, in inverno, sembra un momento di stasi operativa ma è anche una fase di riorganizzazione per le forze russe”, ha detto. “L’Ucraina ha ancora bisogno di aiuti militari, politici ed i una risposta dell’Occidente unitaria e coesa”, ha spiegato Graziano. (Res)