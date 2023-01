© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo occidentale rimane la pace in Ucraina ma in questo momento il negoziato fra le due parti è troppo lontano. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Quello che dovrebbe cedere Putin costerebbe il suo futuro, quello che dovrebbe cedere Zelensky non è negoziabile”, ha detto Graziano. (Res)