Ucraina: Graziano (Fincantieri), Leopard essenziale per difendersi da offensiva con altri carri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Leopard 2 il miglior carro europeo esistente: per resistere a una nuova offensiva russa in Ucraina sono assolutamente essenziali. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Se ci fosse un combattimento terrestre, un attacco con carri potrebbe essere fermato solo con altri carri”, ha affermato Graziano. Il Leopard “è un carro armato prodotto in Germania e adottato in molti Paesi e quello di maggior produzione in Europa. Ne sono stati prodotti 2 mila, è molto efficiente, il miglior carro europeo esistente”, ha spiegato. “Mobilità, potenza di fuoco, efficienza”, queste secondo il generale alcune delle caratteristiche principali del Leopard. “Il settore dei carri armati è stato negletto negli ultimi vent’anni, soprattutto perché come Nato eravamo impegnati in operazioni di pace, quindi a difendere il personale”, ha spiegato. (Res)