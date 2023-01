© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina si è stabilizzato e questa è la situazione peggiore, perché vuol dire “conflitto costante”. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “E’ una situazione che può degradare in qualsiasi momento e in cui qualcuno a un certo punto prenderà l’iniziativa”, ha detto Graziano. (Res)