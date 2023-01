Ucraina: Graziano (Fincantieri), difficile prevedere cosa accadrà in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che succederà in primavera in Ucraina è difficile da prevedere: le forze russe si stanno raggruppando e ci sono messaggi di propaganda sulla necessità di una guerra patriottica. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “C’è una situazione di tensione che non da segni di fermarsi. È nell’interesse di Putin inviare dei messaggi divisivi, soprattutto verso i Paesi europei”, ha aggiunto Graziano. (Res)