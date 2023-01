© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non deve essere sovraesposta nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “La Nato non è certamente impegnata, se non politicamente, in questo conflitto. La Nato è dall’altra parte, con militari spiegati verso i confini. A inviare armi sono i singoli Paesi”, ha detto Graziano. (Res)