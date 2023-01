Giustizia: Messina (Fd'I), su intercettazioni stop a gogna mediatica, siamo con Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna limitazione alle intercettazioni per reati di mafia e terrorismo e nemmeno alla libertà di stampa. Ma diciamo basta a chi le utilizza molto spesso per mettere alla gogna anche chi non è coinvolto nelle indagini". Lo dichiara Manlio Messina, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, che aggiunge: "Andiamo avanti uniti, insieme al ministro Nordio, il cui curriculum parla da solo, per cambiare l'Italia e assicurare ai cittadini una giustizia in senso garantista e liberale, così come abbiamo promesso ai cittadini che ci hanno votato ed eletto". (Rin)