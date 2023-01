Giustizia: Boschi (Az-Iv), ci guidi la Costituzione, Pd ha perso vocazione garantista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Sono stata, insieme alla mia famiglia, sui giornali per 7 anni per poi arrivare a un'assoluzione completa per mio padre. Come me non solo politici come la ministra Guidi, ma tanti cittadini italiani. Le intercettazioni servono, noi vogliamo limitarne l'abuso. Purtroppo parte della politica le usa come uno strumento per attaccare l'avversario, parte dell'informazione per guardare dal buco della serratura, parte dei magistrati per avere visibilità o fare carriera". Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Azione- Italia Viva - Renew Europe, intervistata su Skytg24. "Il nostro diritto alla riservatezza - ha spiegato - può essere limitato solo per perseguire su reati penali gravi, solo in quel caso si possono comprimere le libertà personali. Non possiamo essere osservati costantemente dal potere pubblico. Su questo dobbiamo farci guidare dalla nostra Carta fondamentale". "Quello che Nordio propone lo ha detto alla Leopolda prima di diventare ministro, lo ha detto nelle sedi istituzionali. Se farà quello che dice noi lo appoggeremo, perché non cambiamo idea. Spiace invece che il Pd abbia perso il suo spirito garantista degli inizi per rincorrere Conte e il Fatto Quotidiano", ha concluso Boschi. (Rin)