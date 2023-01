Usa: sparatoria a Monterey Park, morti salgono a dieci, alcuni feriti in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci i morti e altrettanti i feriti nella sparatoria di Monterey Park, in California. Lo ha reso noto alla stampa il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, per voce di Andrew Meyer. L’ufficiale ha detto che è ricercato un uomo e che non si comprende ancora il movente dell’azione. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali del territorio; alcuni sono in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta nella notte in un locale sulla West Garvey Avenue. Secondo un testimone ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo con una pistola semiautomatica. Nella zona, tra Garfield e Alhambra Avenues, era in corso un evento per il Capodanno lunare. Monterey Park, città di 61 mila abitanti della San Gabriel Valley, ha una popolazione a maggioranza, 65 per cento, asiatico-americana, per il 27 per cento latinoamericana e per il sei per cento bianca, secondo i dati dell’ultimo censimento.(Was)