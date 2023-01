Venezuela: scarcerato ed espulso ex ministro Interno Torres, sarà accolto in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Interno venezuelano ed ex capo Servizio di intelligence bolivariano (Sebin), Miguel Rodríguez Torres, uomo di fiducia dell'ex presidente Hugo Chavez, è stato scarcerato dopo cinque anni di detenzione con l'accusa di cospirazione contro il governo. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", Torres è stato espulso ed ha lasciato il Paese poco dopo il suo rilascio per Madrid. L'ex presidente del governo spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, che mantiene relazioni costanti con l'esecutivo di Caracas, avrebbe svolto un ruolo decisivo per la liberazione del generale, le cui condizioni di salute sarebbero peggiorate di recente. La sua presa di distanza da Maduro lo aveva portato a fondare una nuova corrente politica, il Movimiento Amplio Desafío de Todos, diventando una delle numerose figure chaviste di spicco che stavano chiaramente iniziando a prendere le distanze dall'attuale presidente. Nel 2018, Rodríguez Torres è stato catturato dalla polizia politica che aveva creato come ministro, mentre stava per partecipare a una riunione con i suoi co-sostenitori all'Hotel President, vicino a Plaza Venezuela con l'accusa di sedizione e tradimento. (Spm)