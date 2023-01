Russia-Ucraina: autorità russe di Zaporizhzhia, si avanza verso Orikhiv e Gulyaipole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo sta avanzando verso due villaggi nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, dove questa settimana si sono intensificati gli scontri con le truppe di Kiev. Lo, ha detto il leader dell'autorità regionale russo, Vladimir Rogov, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Il fronte è mobile, soprattutto in due direzioni: Orikhiv e Gulyaipole", ha detto Rogov. Queste due piccole città, ciascuna di circa 15 mila abitanti prima dell’inizio della guerra, si trovano rispettivamente a 65 e 100 chilometri a sud-est di Zaporizhzhia, capoluogo dell'omonima regione. Secondo Rogov, “l'iniziativa è nelle nostre mani” e in queste zone sono in corso dei combattimenti. (Rum)