Mediterraneo: Tajani, l’Italia vuole essere un interlocutore attivo

- L’Italia vuole porsi come “interlocutore attivo” con tutti i Paesi del Mediterraneo, in grado di affrontare i problemi, affinché possa essere incoraggiata la crescita economica e si possa risolvere il problema migratorio e quello energetico. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano Sameh Shoukry. “Miriamo a diventare un grande hub energetico per l’Europa”, ha fatto sapere Tajani, secondo cui, quindi, le relazioni con i Paesi interessati a questo settore “diventano fondamentali” non solo per la questione migratoria. Il ministro ha anche fatto riferimento alla presenza delle aziende italiane nella regione, tra cui Eni, definendole un possibile “strumento di soluzione alla questione energetica”. Durante la conferenza stampa, Tajani ha fatto sapere di aver discusso durante la sua visita al Cairo anche di Medio Oriente. “Ho ribadito al ministro Shoukry che per l'Italia la soluzione al conflitto israelo-palestinese è molto chiara: due popoli, due Stati. Lavoreremo perché si possa raggiungere questo obiettivo e perché questi due popoli possano vivere in pace nel comune rispetto e nel comune riconoscimento”, ha dichiarato Tajani.(Cae)