Sri Lanka: ministro degli Esteri Sabry in visita in Arabia Saudita da domani al 27 gennaio

- Il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Ali Sabry, sarà in visita ufficiale in Arabia Saudita da domani al 27 gennaio, su invito dell’omologo Faisal bin Farhan al Saud, con cui discuterà del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri di Colombo. L’agenda di Sabry prevede, oltre all’incontro con l’omologo, colloqui con alti funzionari della Banca islamica per lo sviluppo (Idb), dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) e del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) e con i governatori della Mecca e di Medina.(Inn)