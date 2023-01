© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Boris Johson si trova in visita a Kiev. Ad annunciarlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Do il benvenuto a Boris Johnson, un vero amico dell'Ucraina, a Kiev", ha scritto Zelensky su Telegram. "Grazie Boris per il tuo sostegno", ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)