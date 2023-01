Milano: sospesa per 15 giorni la licenza al bar Glamour caffè” in via Stamira D'Ancona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del bar "Glamour Caffè" in via Stamira D'Ancona n.28 a Milano. Ieri sera gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione al titolare dell'esercizio commerciale in cui, lo scorso novembre, gli agenti erano intervenuti per una lite tra diverse persone in strada nelle immediate adiacenze del bar, dove avevano notato un uomo riverso a terra con il volto coperto di sangue. Sempre a novembre, inoltre, i poliziotti sono più volte intervenuti nel locale, frequentato nel corso dei controlli da avventori gravati da precedenti penali e di polizia, per segnalazioni di schiamazzi, musica ad alto volume, uso eccessivo di bevande alcoliche da parte dei clienti del bar e frequenti risse violente con uso di armi improprie, quali vetri rotti, pietre o altri oggetti. Il locale, con denominazione differente, risultava già destinatario di sospensione nel 2013 per analoghe motivazioni. (Com)