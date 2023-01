Ucraina: Johnson, per porre fine a questa guerra serve vittoria di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sofferenze del popolo ucraino durano da troppo tempo: l'unico modo per porre fine a questa guerra è che l'Ucraina vinca, e vinca il più velocemente possibile. Lo ha detto l’ex premier britannico Boris Johnson in una nota rilasciata nel corso della sua visita odierna a Kiev. "È un privilegio visitare l'Ucraina su invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, ha detto Johnson. "Questo è il momento di raddoppiare gli sforzi e dare agli ucraini tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per finire il lavoro. Prima Putin fallirà, meglio sarà per l'Ucraina e per il mondo intero", ha aggiunto l’ex premier. Un portavoce di Johnson ha dichiarato che non commenterà alcun dettaglio del viaggio per motivi di sicurezza e ha affermato che Johnson sostiene pienamente la politica del governo britannico sull'Ucraina, inclusa la recente decisione di inviare dei carri armati Challenger. (Rel)