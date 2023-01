Medio Oriente: Paesi arabi si uniscono a condanna Turchia su “atto anti-islamico” a Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Paesi arabi, tra cui Marocco, Arabia Saudita, Qatar e Kuwait, si sono uniti alla Turchia nel condannare una manifestazione anti-turca in Svezia durante la quale Rasmus Paludan, politico danese e fondatore del partito di estrema destra Stram Kurs, ha dato fuoco a una copia del Corano davanti all’ambasciata turca a Stoccolma. In reazione all’episodio, il ministero degli Esteri turco ha diffuso un comunicato denunciando quello che ha definito un “vile attacco” che “prende di mira i musulmani e insulta i nostri valori sacri, con il pretesto della libertà di espressione”. “Questo è un vero e proprio crimine d'odio”, si legge nel comunicato turco, in cui Ankara esorta le autorità svedesi ad “adottare le misure necessarie contro gli autori” e invita “tutti i Paesi e le organizzazioni internazionali a compiere passi concreti contro l'islamofobia”. Anche il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha espresso la propria condanna, ribadendo “l'importanza di diffondere i valori del dialogo, della tolleranza e della convivenza, rifiutando l'odio e l'estremismo”. Una dichiarazione simile è giunta da Doha, la quale ha messo in guardia da una “escalation pericolosa” delle “campagne contro l’Islam”. Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha scritto sul suo account Twitter: “La libertà di espressione non deve essere un modo per gli estremisti per alimentare odio tra seguaci di fedi diverse".(Res)