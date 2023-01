Milano: De Corato, morto nel sottopasso Mortirolo era annunciato, Comune ripristini reparto vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, nel sottopasso "Mortirolo" in Stazione Centrale è stato trovato morto, dai volontari di un'associazione che distribuisce bevande calde, un uomo tra i 50 ed i 60 anni, deceduto probabilmente a causa del troppo freddo. “Lo avevo annunciato, e denunciato la triste situazione, solamente otto giorni fa e puntualmente la notte scorsa ci è scappato il morto”, Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato. “Sotto il cavalcavia Mortirolo di via Tonale, - prosegue - da troppi anni si sono creati una serie innumerevole di posti letto all'aperto dove dormono uomini e donne senza fissa dimora, indipendentemente dalle stagioni, con materassi buttati a terra e una serie di rifiuti ammassati”. Purtroppo, i clochard, si rifiutano di andare nei Centri di accoglienza perché sono pieni di gente che delinque e verrebbero pestati e derubati dei loro pochi averi - sottolinea - in quei Centri nessuno fa rispettare le leggi. I senzatetto, quindi, preferiscono stare a terra nelle diverse zone della città, soprattutto nei vari sottopassi della Centrale”. “Ill ‘Nucleo Vigili Emergenza Sociale’ – conclude De Corato - tanto decantato dall'Amministrazione di Centrosinistra e di cui si è molto vantata di averlo costituito la vice Sindaco Scavuzzo, che fine ha fatto? Lei stessa lo ha annunciato nel giugno 2021, ma di Agenti di tale Nucleo, non se ne vedono da mesi. Anzi, il pessimo risultato, e ne abbiamo avuto la triste conferma poche ore fa, è che i poveri clochard muoiono dal freddo a terra nelle strade di Milano”. (Com)