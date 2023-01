Lombardia 2023: Majorino, polemiche sul Leoncavallo? Non è quel che interessa ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora siamo a questa discussione? È noiosissima". Così il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, a margine della celebrazione del capodanno cinese all'arco della Pace, ha replicato alle polemiche sollevate da esponenti della destra milanese per la sua presenza, annunciata per domani, a un evento al noto centro sociale Leoncavallo. "Vado a salutare degli amici, sono contento così - ha aggiunto Majorino - e sinceramente penso che i problemi che stanno a cuore ai lombardi siano una sanità che funziona, politiche per il lavoro, politiche su Trenord, non tanto le polemiche che non voglio inseguire". (Rem)