Giustizia: palazzo Chigi, in settimana incontro Meloni-Nordio per cronoprogramma

- Il presidente Meloni e il ministro Nordio si incontreranno in settimana per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia italiana. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Il governo - prosegue la nota - è determinato, infatti, a portare avanti e ad attuare il programma di coalizione votato dai cittadini per dare all'Italia una giustizia giusta, veloce e vicina a cittadini e imprese. (Rin)