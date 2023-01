Brasile: Lula in partenza per l’Argentina, domani incontro con Fernandez e il 24 vertice Celac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sarà impegnato domani e dopodomani (23 e 24 gennaio) nel primo viaggio all’estero del suo nuovo mandato, in Argentina, dove incontrerà l’omologo Alberto Fernandez e parteciperà al settimo vertice della Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac). Lo comunica la presidenza brasiliana, insieme all’agenda della visita. Lula inizierà i suoi impegni a Buenos Aires domani alle 10:30 deponendo una corona a Plaza San Martin, intitolata al generale José de San Martin, detto il Libertador, per il suo contributo all’indipendenza del Paese. Si recherà poi alla Casa Rosada, sede presidenziale, dove alle 12 sono in programma dichiarazioni alla stampa e la firma di accordi. Alle 15 ci sarà un incontro con degli imprenditori e in serata, alle 19, un concerto nel Centro culturale Kirchner (Cck). (segue) (Brb)