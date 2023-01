Brasile: Lula in partenza per l’Argentina, domani incontro con Fernandez e il 24 vertice Celac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La giornata del 24 gennaio sarà dedicata interamente al summit della Celac, che si aprirà allo Sheraton Hotel alle 9 e si chiuderà alle 18. Tra le 15 e le 17 ci sarà spazio per incontri bilaterali, sui quali si attendono ancora conferme. Tra i temi che saranno affrontati durante la visita ci saranno l’integrazione energetica, il commercio e gli investimenti, l’ambiente, le infrastrutture, la difesa, il disarmo, la lotta agli illeciti, lo spazio, la cultura e le questioni di genere. Il ritorno alla Celac, dopo un’assenza di tre anni, è “emblematico al fine del reinserimento del Brasile nella propria regione”, si legge nella nota. Mercoledì 25 gennaio Lula partirà per un viaggio ufficiale in Uruguay, dove incontrerà lil presidente Luis Alberto Lacalle Pou. (Brb)