Egitto-Italia: ministro Esteri Shoukry, al via una nuova fase nei rapporti tra i due Paesi

- L’Egitto e l’Italia hanno dato il via a una nuova fase delle loro relazioni a seguito delle visite reciproche svolte da entrambe le parti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo italiano, Antonio Tajani, recatosi in visita al Cairo. I due Paesi desiderano “consolidare e rafforzare” le proprie relazioni, ha riferito Shoukry, sottolineando che quest’anno Roma e Il Cairo celebreranno i cento anni dalla nomina del primo ambasciatore egiziano in Italia. Durante l’incontro avuto con Tajani e la delegazione di accompagnamento, il ministro egiziano ha fatto sapere di aver discusso delle relazioni bilaterali e di questioni regionali e internazionali di mutuo interesse, inclusa la “complessa situazione in Ucraina”, la sicurezza alimentare, la questione palestinese e la crisi libica. L’attenzione è stata anche rivolta alla lotta al terrorismo e all’immigrazione irregolare. Shoukry ha poi sottolineato una convergenza di opinioni tra Italia ed Egitto su molte questioni e il desiderio comune di rafforzare i meccanismi di consultazione e coordinamento. (Cae)