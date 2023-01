Decreto Ucraina: Donzelli (Fd’I), per favorire la pace sostegno ad aggrediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'aggressione della Russia al popolo ucraino la maggioranza di centrodestra e il governo Meloni “stanno dimostrando serietà e compattezza”. Lo ha dichiarato il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. “Fratelli d'Italia – ha proseguito – farà tutto quanto serve per favorire le trattative che conducano il più velocemente possibile a colloqui di pace. Un'eventualità che non avverrà mai se non diamo all'Ucraina la possibilità di difendersi”. “L'Italia – ha sottolineato – non può in alcun modo avallare l'aggressione di una Nazione sovrana. Invitiamo tutte le forze politiche, anche le opposizioni che finora hanno manifestato tentennamenti, a mostrare la compattezza dell'Italia nel licenziare il decreto che sarà discusso domani alla Camera dei deputati e che conferma gli aiuti". (Rin)