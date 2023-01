Lombardia 2023: Majorino, su sanità primo passo è cambiare le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rivoluzionare la sanità lombarda, "la prima cosa essenziale è cambiare le persone perché la sanità lombarda è in una situazione che 20 anni fa era inimmaginabile e questo nonostante ci lavorino tantissimi medici e infermieri straordinari". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, replicando a margine del capodanno cinese all'arco della Pace a chi, tra gli avversari, lo ha accusato oggi di non essere concreto nelle proposte sul tema sanitario. "Quindi - ha spiegato Majorino - cambiare le persone è la prima cosa, poi voglio più attenzione alla sanità pubblica. Le liste d'attesa che alimentano il profitto sulla pelle dei malati e ci vogliono medici sul territorio e infermieri. Va riorganizzato tutto e per farlo serve un cambiamento netto". (Rem)