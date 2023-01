Bulgaria-Nord Macedonia: aggressore di Ocrida condannato a 30 giorni di detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Iliya Spaseski, il cittadino macedone di Ocrida che ha picchiato Hristiyan Pendikov, è stato condannato a 30 giorni di detenzione. È stato confermato all’emittente televisiva “Bnt” dal presidente della fondazione "Macedonia", Viktor Stoyanov. La decisione è stata presa dal tribunale di Ocrida su richiesta di un pubblico ministero competente, che ha presentato una proposta per determinare una misura di custodia cautelare per il 24enne, sospettato del reato di lesioni personali gravi. Per le altre due persone che erano presenti all'incidente proseguono le attività d’indagine. Pendikov, segretario del club culturale bulgaro "Tsar Boris III" di Ocrida, in Macedonia del Nord, è stato aggredito giovedì scorso dinnanzi a un locale nella città macedone. (Seb)