Pd: Schlein, avere umiltà di ammettere errori fatti

- Il Partito democratico degli errori li ha fatti e bisogna avere l’umiltà di ammetterli. Lo ha detto Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico, ospite di “Mezz’ora in più”, su Rai Tre. “Credo siano tre le grandi questioni che il partito deve affrontare: il contrasto di ogni forma di diseguaglianza, garantendo la sanità pubblica per tutti, investendo di più nel welfare, nel diritto all’istruzione e alla casa; il tema del lavoro, con il salario minimo e una legge sulla rappresentanza per spazzare via i contratti pirata; e l’emergenza climatica, con un percorso che accompagni cittadini e imprese in una dimensione nuova”. (Rin)