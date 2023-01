© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza è stato uno strumento in grado in piena pandemia di Covid-19 di non far scivolare verso la povertà un milione di persone in più. Lo ha detto Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico, ospite di “Mezz’ora in più”, su Rai Tre. “Poteva essere migliorato ma dobbiamo contrastare questo governo che lo sta cancellando”, ha aggiunto. (Rin)