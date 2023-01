Albania: Rama, ponte Kukes sarà pronto entro la primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande ponte Kukes sul fiume Drin, in Albania, dovrebbe essere completamente completato entro la primavera. Lo ha detto il primo ministro Edi Rama che ha condiviso sui suoi profili social le immagini dei lavori sul ponte, annunciando che l’infrastruttura ha un'architettura e una struttura speciali in acciaio sospesa per una lunghezza di 310 metri. Il nuovo ponte sostituirà quello esistente che ha trasportato migliaia di veicoli nel corso degli anni per più di 45 anni. (Alt)