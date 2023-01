Pd: Bonaccini, affrontare problema precarietà lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito democratico, “la precarietà del lavoro è uno dei primi temi da affrontare”. Per questo, ha spiegato a “Mezz’ora in più”, su Rai Tre, “servono politiche che rendano il lavoro stabile più conveniente di quello precario, quindi lo facciano costare meno”. “Dobbiamo tagliare il costo del lavoro per aumentare le buste paga”, ha aggiunto. (Rin)