Francia-Germania: Macron, nostra amicizia non deve mai finire

- L’amicizia fra Francia e Germania non deve mai finire. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, all’evento celebrativo per il sessantesimo anniversario del Trattato dell’Eliseo in corso questa mattina alla Sorbona. "Questa amicizia non deve mai cessare di essere quello che è. Per deviare una formula un tempo usata solo per la Francia: questa amicizia è un plebiscito quotidiano", ha detto Macron. "Parlare della Germania per un francese è sempre parlare di una parte di sé. Per accettare questa parte di alterità (...) ci è voluto un atto fondante, il trattato dell'Eliseo che oggi celebriamo", ha detto il presidente francese. (Frp)