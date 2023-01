Vaticano: Papa, auguri a quanti festeggiano il capodanno lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus ha voluto formulare i suoi auguri a quanti oggi festeggiano il capodanno lunare: "Oggi desidero formulare voti di pace e di ogni bene a tutti coloro che in estremo oriente e in varie parti del mondo celebrano il capodanno lunare – ha detto il Papa - in questa gioiosa circostanza non posso non esprimere la mia vicinanza spirituale a quanti attraversano momenti di prova causati dalla pandemia di coronavirus, nella speranza che le presenti difficoltà siano presto superate". (Civ)