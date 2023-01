Vaticano: Papa, cessino le violenze in Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello di Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, affinché cessino le violenze in Perù. "Invito a pregare perchè cessino gli atti violenza in Perù, che spengono la speranza di una giusta soluzione dei problemi – ha detto il Santo Padre - invito le parti coinvolte a percorrere la via del dialogo tra fratelli nel pieno rispetto dei diritti umani. Mi unisco ai vescovi peruviani nel dire no alla violenza". (Civ)