Ucraina: Macron, Trattato Eliseo ha significato speciale mentre pace in Europa viene calpestata

- Il sessantesimo anniversario del Trattato dell’Eliseo ha un significato speciale perché ricorre mentre l’Ucraina sta resistendo all’invasione russa, ovvero “quando l’ideale della pace viene calpestato”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron all’evento celebrativo del sessantesimo anniversario del Trattato dell’Eliseo in corso questa mattina alla Sorbona, a Parigi. "Come devono sempre fare i nostri due Paesi ad ogni svolta nella costruzione europea (...), Francia e Germania sceglieranno il futuro", ha aggiunto Macron, promettendo che Parigi e Berlino continueranno a "reinventarsi" e dovranno diventare "pionieri" per la "rifondazione dell'Europa". (Frp)