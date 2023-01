© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, come accade ormai da mesi, ha avuto un pensiero di vicinanza per il popolo ucraino. Dopo la recita dell'Angelus il Papa ha chiesto di non dimenticare "di invocare la pace per la martoriata Ucraina. Il Signore conforti e sostenga quel popolo che soffre tanto". (Civ)