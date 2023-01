Francia-Germania: Macron, dobbiamo diventare "pionieri per rifondazione" dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania devono diventare i "pionieri per la rifondazione" dell'Europa. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un discorso alla Sorbona, a Parigi, in occasione del 60mo anniversario del Trattato dell’Eliseo. "Germania e Francia, perché hanno spianato la strada alla riconciliazione, devono diventare pionieri per la ricostruzione della nostra Europa", ha dichiarato il capo dello Stato francese. Macron ha rimarcato la necessità di "costruire un nuovo modello energetico", di incoraggiare "l'innovazione e le tecnologie di domani" o di promuovere "un’Unione europea capace di assumersi come potenza geopolitica a sé stante, nella difesa, nello spazio e nella diplomazia". (Frp)