Regno Unito: antimonarchici annunciano proteste in vista dell'incoronazione di re Carlo

- Republic, gruppo anti-monarchico britannico ha annunciato che organizzerà delle proteste durante l'incoronazione di re Carlo III prevista il 6 maggio prossimo. Secondo Republic, la cerimonia è "uno schiaffo in faccia" per la maggior parte delle persone alle prese con l'inflazione elevata. Il gruppo di attivisti ha affermato di aver contattato le forze di polizia di Londra per tenere una manifestazione pacifica in Parliament Square, l'area dominata dall'Abbazia di Westminster, dove vengono incoronati i monarchi britannici. "L'incoronazione è una celebrazione del potere ereditario e del privilegio, non ha posto in una società moderna", ha detto Graham Smith, direttore di Republic. "Con un costo di decine di milioni di sterline, questo inutile messa in scena è uno schiaffo in faccia a milioni di persone alle prese con la crisi del costo della vita", ha aggiunto Smith. Carlo, 74 anni, è diventato re lo scorso settembre dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta. (Rel)