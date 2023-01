© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza finanziare i Lep, l’autonomia 'Calderoli' rischia di consegnare ai nostri figli un’Italia estremamente divisa, soprattutto in settori così vitali per il nostro Paese, come istruzione e sanità. Un’eventualità che come Terzo Polo ostacoleremo in ogni modo possibile". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.(Rin)